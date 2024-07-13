Буданов знає про замахи на Путіна: спроби вбити були, але поки що невдалі

"Вони (спроби вбити очільника Кремля Володимира Путіна - ред. ) були, але, як бачите, теж поки що невдалі", - сказав Буданов.

На питання, чи є Путін не є такою вже компромісною фігурою для свого оточення та "третейським суддею, який усіх влаштовує", він сказав, що "це не про компроміс уже давно".

В цьому контексті, як приклад, головний український розвідник пригадав розповіді своєї бабусі, яка ще застала смерть Йосипа Сталіна.

"Вона казала, людям тоді здавалося, що весь їхній світ завалився, не було зрозуміло, як жити далі. Путін при владі понад 20 років, тому це буде дуже схоже відчуття, а зараз у росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності", - додав Буданов.

Що відомо про замахи на Путіна