Буданов знає про замахи на Путіна: спроби вбити були, але поки що невдалі
Головному управлінню розвідки Міноборони України відомо про замахи на російського диктатора Володимира Путіна. Спроби вбити главу Кремля були, однак поки що невдалі.
Про це заявив керівник ГУР МО Кирило Буданов, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NV.
"Вони (спроби вбити очільника Кремля Володимира Путіна - ред. ) були, але, як бачите, теж поки що невдалі", - сказав Буданов.
На питання, чи є Путін не є такою вже компромісною фігурою для свого оточення та "третейським суддею, який усіх влаштовує", він сказав, що "це не про компроміс уже давно".
В цьому контексті, як приклад, головний український розвідник пригадав розповіді своєї бабусі, яка ще застала смерть Йосипа Сталіна.
"Вона казала, людям тоді здавалося, що весь їхній світ завалився, не було зрозуміло, як жити далі. Путін при владі понад 20 років, тому це буде дуже схоже відчуття, а зараз у росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності", - додав Буданов.
Що відомо про замахи на Путіна
Нагадаємо, раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов розповідав, що на російського диктатора Володимира Путіна скоїли замах "представники Кавказу" на початку повномасштабної війни РФ проти України, але спроба виявилася невдалою.
Пізніше представник ГУР Андрій Юсов розповідав, що замахи на Путіна були й після того. Він наголошував, що оточення диктатора країни-окупанта може становити небезпеку для нього самого.
До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що Путін серйозно боїться за своє життя. Тож він почав літати до російських регіонів у супроводі винищувачів. Хоча до цього вони супроводжували диктатора лише за кордоном.
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