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Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія не завдасть ядерного удару по Україні, попри погрози. При цьому мир в Україні неможливий без стратегічної поразки Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова у коментарі на The Economist.

Він зазначив, що дев'ять років війни Росії проти України дають йому можливість реально оцінювати загрози застосування ядерної зброї Москвою.

"Як керівник розвідки я прямо кажу, що цього не станеться. При всій моїй неприязні до РФ, ідіотів у керівництві там не так багато", - заявив Буданов.

На його думку, мир в Україні неможливий без стратегічної поразки Росії та переформатування влади.

"Або всі вийдуть із війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає", - наголосив розвідник.

Ядерні погрози Росії

Нагадаємо, російські чиновники та і сам диктатор Володимир Путін неодноразово погрожували Україні та світу ядерною зброєю. Часто до ядерних погроз вдається заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв

Українська розвідка наголошувала, що заяви кремлівських посіпак - це лише погрози, а Москва не готова застосувати ядерну зброю. Проте президент США Джо Байден нещодавно назвав реальною загрозу ядерної атаки.

Крім того, росіяни й іншим чином шантажують Україну. Зокрема, Кирило Буданов повідомив, що окупанти замінували Запорізьку АЕС.

Детальніше про те, чому Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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