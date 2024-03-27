Буданов про теракт під Москвою: Росія знала про підготовку щонайменше за місяць

Росія знала про підготовку теракту в торговому центрі "Крокус Сіті Хол" під Москвою щонайменше за місяць. Але попри це Кремль вирішив допустити розстріл своїх громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.
"Як мінімум, 15 лютого 2024 року Росія знала про підготовку (теракт стався 22 березня - ред.). Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. Ось звідти вона пішла на Москву. це дивним чином все матеріалізувалося", - заявив Буданов.
Він уточнив, що росіяни знали, звідки прийдуть бойові групи, через які країни вони переміщалися до Росії.
За словами Буданова, є кілька версій, чому Кремль допустив теракт.
"Перше - це, як у них прийнято, боротьба "веж", щоб зараз зняти кілька чиновників. Інший варіант - вони насправді недооцінили масштаби того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну", - вважає начальник ГУР.
Він нагадав, що російська влада вже тричі встигла змінити версію того, що сталося під Москвою, у спробах звинуватити в усьому Україну. Зокрема, з'явилася версія глави ФСБ РФ Олександра Бортнікова, котрий звинуватив самого Буданова.
"Це нісенітниця. До речі, якщо ми торкнулися цього болючого питання, хоч це і ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей", - додав він.
Як підкреслив Буданов, Росія власноруч посіяла хаос, сподіваючись, що вона зможе його контролювати.
"Є такий стійкий вираз, навіть істина. Вона серед спеціальних служб завжди працює: всі намагаються створити контрольований хаос. Цілком усі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталося і тут", - зазначив він.
Нагадаємо, 22 березня невідомі зі зброєю увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол", що знаходиться під Москвою. Це сталося під час концерту у ТЦ - там було велике скупчення людей.
Терористи почали масово розстрілювати цивільних та підпалили виходи, щоб росіяни не мали змоги втекти.
Пізніше в РФ заарештували громадян Таджикистану та звинуватили їх у теракті. Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що підозрювані нібито намагалися втекти в Україну через Брянську область.
Станом на сьогодні відомо про те, що внаслідок теракту загинуло понад 100 росіян, велика кількість цивільних зазнала поранень.
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