Буданов розповів про стан здоров'я своєї дружини після отруєння

"Вона лікується, їй уже краще", - сказав Буданов.

При цьому він відмовився уточнити, чи був він або його дружина метою отруєння.

Що відомо про замах на Маріану Буданову

Раніше РБК-Україна з посиланням на джерело у спецслужбах повідомило, що дружину начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова отруїли важкими металами . Маріанна Буданова перебувала у лікарні та завершувала курс лікування.

Співрозмовник видання уточнив, що поки не відомо, чи це було разове отруєння, чи Маріанну труїли деякий час порційно. Також джерела у спецслужбах розповіли про стан Буданова після інформації про отруєння його дружини. Відомо, що з ним усе гаразд і отруєння у нього не встановлено.

Пізніше джерело у розвідці повідомило, що дружину керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова могли отруїти важкими металами, а саме миш'яком та ртуттю.

Що відомо про дружину Буданова та маловідомі факти з її життя - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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