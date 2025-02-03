Будь-яке насильство проти захисників має отримувати рішучу відповідь, - Палатний

"Попередні напади на захисників створили відчуття безкарності. Цим користується ворог, лише посилюючи системну інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію ЗСУ. Суспільство штучно протиставляється військовим. Цю тенденцію потрібно зупинити негайно. Відповідальність за такі злочини має бути посилена. Кожен, хто підніме руку на військового, має розуміти незворотність покарання", - заявив Артур Палатний.

Він зазначив, що напади на військових – це пряма загроза не лише їм, а й усьому суспільству.

"Вони захищають країну, ризикуючи власним життям, і будь-яке насильство проти них має отримувати рішучу відповідь. Такі випадки не можуть залишатися без належної реакції та покарання. Влада має зробити висновки. І діяти. Не можна давати хаосу захопити країну", - наголосив заступник голови УДАРу.

Раніше повідомлялося про серію нападів на військових, що прокотилася по різних українських містах.