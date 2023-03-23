У Бучі знайшли гранатометний снаряд росіян

Повідомляється, що боєприпас виявили працівники під час весняного прибирання території. Наразі на місці працюють фахівці ДСНС та правоохоронці.

Українців вчергове закликають бути обережними в період весняно-польових робіт. А в разі виявлення набоїв, зброї або вибухонебезпечних предметів слід повідомляти на спецлінію "102".

Нагадаємо, сьогодні у Броварському районі проходить ліквідацію вибухонебезпечних предметів, тому мешканці можуть чути вибухи.

Як повідомлялося раніше, чоловік підірвався на російській міні під час польових робіт у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.