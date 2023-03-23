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У Бучі знайшли гранатометний снаряд росіян

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Буча, Четвер 23 березня 2023 16:29
У Бучі знайшли гранатометний снаряд росіян Фото: у Бучі знайшли гранатометний снаряд росіян (t.me/policekyivregion)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На території підприємства у Бучі, яка була під тимчасовою російською окупацією, виявили ворожий гранатометний снаряд.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що боєприпас виявили працівники під час весняного прибирання території. Наразі на місці працюють фахівці ДСНС та правоохоронці.

Українців вчергове закликають бути обережними в період весняно-польових робіт. А в разі виявлення набоїв, зброї або вибухонебезпечних предметів слід повідомляти на спецлінію "102".

Нагадаємо, сьогодні у Броварському районі проходить ліквідацію вибухонебезпечних предметів, тому мешканці можуть чути вибухи.

Як повідомлялося раніше, чоловік підірвався на російській міні під час польових робіт у Херсонській області.

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