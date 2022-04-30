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Под Бучей нашли еще одно захоронение с расстрелянными людьми

Фото: в районе Бучи продолжают находить захоронения (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В Бучанском районе обнаружили еще одно захоронение с расстрелянными людьми. Мужчин перед убийством жестоко пытали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.

Сообщается, что вчера в лесу рядом с селом Мироцкое обнаружили яму с телами трех мужчин. По данным полиции, на руках и ногах выявлены пулевые ранение, убивали их выстрелом в ухо. Жертвам связывали руки, наматывали на лицо ткань, у некоторых во рту был кляп.

По предварительным данным, российские оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей. Полиция уже провела осмотр тел, они направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Также сообщается, что за время оккупации Киевской области были убиты не менее 1 202 мирных жителей.

Напомним, ранее благодаря спутникам нашли под Мариуполем третью братскую могилу.

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