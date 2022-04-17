В Буче оккупанты убили однофамильца российского оппозиционера Навального, - Bild

Журналисты издания пообщались с местными жителями, которые были свидетелями убийства Ильи Навального. По их мнению, оккупанты убили мужчина из-за его фамилии.

Местная жительница по имени Мария рассказала журналистам, что Илью Навального оккупанты застрелили 12 марта. "Мы вошли в наш многоквартирный дом, и встретили Илью, который спускался по лестнице", - сказала она.

По ее словам, она предупредила мужчину, чтобы он не выходил на улицу. Однако он не послушал ее и вышел во двор дома. "Потом я слышала выстрелы снова и снова", - добавляет женщина.

После того как стрельба прекратилась, Мария вышла на улицу. Она увидела тело Ильи Навального. Его убили выстрелом в голову, а рядом лежал паспорт мужчины.

Как уточняют журналисты, убитый Илья Навальный был родом из украинской деревни Залесье, расположенной недалеко от Чернобыля. В этом же селе проживал и отец Алексея Навального. Кроме того, у мужчин совпадает отчество - Иванович.

Неясно, были ли Илья Навальный родственником российского оппозиционера. В интервью Esquire в 2020 Алексей Навальный упоминал, что его отец родом из-под Чернобыля, и в детстве он каждое лето проводил у бабушки в деревне Залесье.