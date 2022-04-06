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В Буче оккупанты расстреляли по меньшей мере 320 мирных жителей, - мэр

Фото: мэр Бучи Анатолий Федорук (buchanews)
Автор: Валерия Полищук

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что во время оккупации российскими войсками в городе были застрелены по меньшей мере 320 мирных жителей. При этом он добавил, что лично был свидетелем смертной казни нескольких горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью BBC.

Федорук рассказал, что три машины с людьми пытались выехать в сторону Киева, однако оккупанты их зверски расстреляли. В одном из автомобилей находилась беременная женщина с мужем. Мужчина кричал и просил не стрелять в жену, однако российские войска все равно застрелили женщину.

Мэр Бучи также сообщил, что во время оккупации террористы охотились за местными политиками. Вместе с тем Федорук призвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отрицающего военные преступления в Украине, "приехать в Бучу и увидеть тела погибших людей и посмотреть в глаза их семьям, матерям, мужьям, детям, ставшим сиротами".

Напомним, после освобождения Бучи от российских оккупантов появились доказательства массовых расправ над мирными жителями. О том, что осталось от города - в материале РБК-Украина.

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