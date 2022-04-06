В Буче оккупанты расстреляли по меньшей мере 320 мирных жителей, - мэр

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что во время оккупации российскими войсками в городе были застрелены по меньшей мере 320 мирных жителей. При этом он добавил, что лично был свидетелем смертной казни нескольких горожан.

Федорук рассказал, что три машины с людьми пытались выехать в сторону Киева, однако оккупанты их зверски расстреляли. В одном из автомобилей находилась беременная женщина с мужем. Мужчина кричал и просил не стрелять в жену, однако российские войска все равно застрелили женщину.

Мэр Бучи также сообщил, что во время оккупации террористы охотились за местными политиками. Вместе с тем Федорук призвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отрицающего военные преступления в Украине, "приехать в Бучу и увидеть тела погибших людей и посмотреть в глаза их семьям, матерям, мужьям, детям, ставшим сиротами".