ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Буче оккупанты расстреляли по меньшей мере 320 мирных жителей, - мэр

Новина українською →
Буча, Среда 06 апреля 2022 12:35
В Буче оккупанты расстреляли по меньшей мере 320 мирных жителей, - мэр Фото: мэр Бучи Анатолий Федорук (buchanews)
Автор: Валерия Полищук

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что во время оккупации российскими войсками в городе были застрелены по меньшей мере 320 мирных жителей. При этом он добавил, что лично был свидетелем смертной казни нескольких горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью BBC.

Федорук рассказал, что три машины с людьми пытались выехать в сторону Киева, однако оккупанты их зверски расстреляли. В одном из автомобилей находилась беременная женщина с мужем. Мужчина кричал и просил не стрелять в жену, однако российские войска все равно застрелили женщину.

Мэр Бучи также сообщил, что во время оккупации террористы охотились за местными политиками. Вместе с тем Федорук призвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отрицающего военные преступления в Украине, "приехать в Бучу и увидеть тела погибших людей и посмотреть в глаза их семьям, матерям, мужьям, детям, ставшим сиротами".

Напомним, после освобождения Бучи от российских оккупантов появились доказательства массовых расправ над мирными жителями. О том, что осталось от города - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Буча Киевская область Война России против Украины
NEWS
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки