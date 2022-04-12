В Буче обнаружили более 400 тел убитых оккупантами жителей

Мэр Бучи Анатолий Федорчук сообщил, что в городе обнаружили 403 тела мирных жителей, которые были убиты российскими оккупационными войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

Напомним, недавно украинская разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к "резне в Буче".

Война в Украине продолжается уже 48 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.