У Бучанському ТЦК побили адвоката: деталі інциденту

4 січня 2025 року, адвокатка Марія Населенко зазнала побиття в приміщенні Бучанського ТЦК. Вона захищала права військовозобов’язаного, якого утримували без законних підстав, чинили психологічний тиск і примушували підписати контракт із небажаним батальйоном.

Хронологія подій

Адвокатка отримала звернення від родичів військовозобов’язаного, які повідомили, що його утримують у ТЦК без права вийти та забрали телефон.

Прибувши до ТЦК, ввечері 3 січня, вона зіткнулася з протидією. Черговий майор відмовив їй у доступі до клієнта.

Як сказала Марія Населенко, вона викликала поліцію та подала заяву про правопорушення. Але через кілька годин поліція повернулася з документом, нібито підписаним її клієнтом, де він відмовлявся від допомоги адвоката та не потребує захисту поліції , а послуги адвоката потрібні 04.01.2025 року. Пізніше з’ясувалося, що почерк у документі не відповідав почерку чоловіка, а його самого вже вивезли з ТЦК.

Другий візит

Наступного ранку, адвокатка знову повернулася до ТЦК, сподіваючись отримати інформацію про свого клієнта. Вона мала при собі телефон і теку з документами. У приміщенні до неї підійшов майор, який агресивно напав на жінку.

За словами Марії Населенко, майор викрутив їй руку, штовхав головою та спиною об стіну. Попри її інвалідність (тричі оперований хребет), він відібрав у неї телефон і змусив назвати пароль. У пристрої містилися адвокатські матеріали.

Фото: Рада адвокатів Київської області

Після інциденту адвокатка змогла дістатися до свого автомобіля, де викликала швидку допомогу та поліцію. Медики діагностували у Марії Населенко серйозні травми, які можуть потребувати повторного хірургічного втручання на хребті.

Реакція поліції

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України. Передбачає відповідальність за умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. Досудове розслідування триває.