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"Бучанский сценарий". Россия готовит провокации с расстрелом в Донецкой области, - СНБО

Фото: Россия готовит провокации с расстрелом в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В России готовят провокации с расстрелом мирных жителей Константиновки (Донецкая область) по "бучанскому сценарию". В этом враг хочет обвинить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

"Для дискредитации Украины на международной арене минобороны РФ сообщает о провокациях по "бучанскому сценарию", которые якобы "готовит украинская власть при поддержке западных кураторов", - говорится в сообщении.

Так, кремлевские пропагандистские СМИ дезинформируют, что для реализации задуманного украинские военные якобы "переоденутся в форму российской армии с белыми повязками" и на камеру "будут расстреливать" жителей Константиновки.

Таким образом, пропаганда продолжает работать по шаблону и снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения на территории нашего государства.

Как отметили в ведомстве, цель "предупредительных" сообщений кремлевских СМИ - это попытка обеспечить "информационное алиби" и "подготовить" население РФ и международное сообщество к совершению страшных преступлений, которые планируются оккупантами.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины сообщила, что российская пропаганда придумала очередной фейк, чтобы оправдать бесчеловечные действия своих военных-террористов.

Добавим, также в Минобороны РФ выпустили фейк о якобы подготовке СБУ провокаций с использованием химического оружия.

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СНБОДонецкая областьКонстантиновкаВойна России против Украины