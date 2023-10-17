UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Брюсселі знешкодили підозрюваного у теракті: він загинув

Ілюстративне фото: у Брюсселі знешкодили підозрюваного у теракті (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці знешкодили підозрюваного у теракті у центрі Брюсселі, під час якого було застрелено двох громадян Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir.

Повідомляється, що чоловіка виявили у брюссельській комуні Схарбек.

Міністр внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден зазначила, що у чоловіка був при собі автомат. Федеральна прокуратура уточнює, що підозрюваного підстрелили, він перебував у реанімації.

Особу підозрюваного ідентифікували. 

Зазначається, що сектор у комуні оточила поліція.

Теракт у Брюсселі

Ввечері 16 жовтня у центрі Брюсселю сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь по футбольних фанатах неподалік від стадіону імені короля Бодуена, внаслідок чого загинули двоє громадян Швеції, а ще один отримав поранення.

При цьому нападник вигукував "Аллах акбар", а пізніше повідомив, що є членом ІДІЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БрюссельТерактБельгия