У Брюсселі знешкодили підозрюваного у теракті: він загинув

Правоохоронці знешкодили підозрюваного у теракті у центрі Брюсселі, під час якого було застрелено двох громадян Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir .

Повідомляється, що чоловіка виявили у брюссельській комуні Схарбек.

Міністр внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден зазначила, що у чоловіка був при собі автомат. Федеральна прокуратура уточнює, що підозрюваного підстрелили, він перебував у реанімації.

При цьому джерело видання в поліції повідомило, що в ін помер о 9:38 у лікарні.

Особу підозрюваного ідентифікували.

Зазначається, що сектор у комуні оточила поліція.

Теракт у Брюсселі

Ввечері 16 жовтня у центрі Брюсселю сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь по футбольних фанатах неподалік від стадіону імені короля Бодуена, внаслідок чого загинули двоє громадян Швеції, а ще один отримав поранення.

При цьому нападник вигукував "Аллах акбар", а пізніше повідомив, що є членом ІДІЛ.

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