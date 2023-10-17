У Брюсселі знешкодили підозрюваного у теракті: він загинув
Правоохоронці знешкодили підозрюваного у теракті у центрі Брюсселі, під час якого було застрелено двох громадян Швеції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir.
Повідомляється, що чоловіка виявили у брюссельській комуні Схарбек.
Міністр внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден зазначила, що у чоловіка був при собі автомат. Федеральна прокуратура уточнює, що підозрюваного підстрелили, він перебував у реанімації.
При цьому джерело видання в поліції повідомило, що він помер о 9:38 у лікарні.
Особу підозрюваного ідентифікували.
Зазначається, що сектор у комуні оточила поліція.
Теракт у Брюсселі
Ввечері 16 жовтня у центрі Брюсселю сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь по футбольних фанатах неподалік від стадіону імені короля Бодуена, внаслідок чого загинули двоє громадян Швеції, а ще один отримав поранення.
При цьому нападник вигукував "Аллах акбар", а пізніше повідомив, що є членом ІДІЛ.
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