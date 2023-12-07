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У Брюсселі сталася стрілянина в елітному районі: постраждали люди

Ілюстративне фото: у Брюсселі сталася стрілянина в елітному районі
Автор: Владислав Прийменко

У столиці Бельгії сталася стрілянина. Поранення отримали четверо людей, один із них у небезпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DH.

В елітному районі Брюсселя сталася стрілянина. Поранено чотирьох людей, один із них отримав серйозні поранення.

"Близько 19:30 нам повідомили про перестрілку на авеню Золотого Руна. Наші служби негайно виїхали на місце події. Усього було поранено чотирьох людей. У заяві прокуратури йдеться, одна з жертв - у небезпеці", - заявила прес-секретар поліції.

Президент асоціації торговців галереї Золотого Руна також повідомив, що близько двадцяти людей сховалися в галереї, в тому числі поранена жінка, яку поліцейські швидко подбали. Жертва була поранена кулею, яка пройшла через праве коліно. Йдеться про туристку. Внаслідок цього паніки галерея була закрита.

"Близько двадцяти людей сховалися в галереї, зокрема одна жінка, поранена в праву ногу, туристка. Я зателефонував до поліції, і вони прибули з пожежниками", - повідомляє менеджер броварні.

Поліція виключає теракт, стрілець ще не спійманий. Поліція перевіряє версію врегулювання рахунків, пов'язаних із наркотиками. Прокуратура порушила кримінальну справу у замаху на вбивство.

Подібні події у світі

Раніше ми писали, що у Лас-Вегасі сталася стрілянина в університеті. Підозрюваний помер, внаслідок перестрілки є жертви.

Також ми повідомляли, що в Парижі невідомий нападав з ножем на туристів. Є постраждалі та поранені.

Крім того, ми повідомляли про теракт в Ізраїлі. Стрілянина сталася на автобусній зупинці. Кількість жертв зросла до трьох.

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