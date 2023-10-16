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У Брюсселі невідомий застрелив трьох футбольних фанатів

Понеділок 16 жовтня 2023 22:21
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У Брюсселі невідомий застрелив трьох футбольних фанатів Ілюстративне фото: у Брюсселі невідомий застрелив трьох футбольних фанатів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Невідомий влаштував стрілянину по футбольних фанатах неподалік від стадіону імені короля Бодуена у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з поссиланням на місцеве видання Het Laatste.

За даними ЗМІ, стрілянина сталася близько 19:15 за місцевим часом. Згідно з джерелами, одну людину було застрелено в під'їзді будинку, ще двоє були застрелені в таксі. Всі загиблі були громадянами Швеції.

На місці події працюють всі аварійні служби.

За словами очевидців трагедії, зловмисник під час стрільби кричав "Аллах акбар". Він їхав на скутері та стріляв із автомата Калашникова.

Окрім цього зловмисник нібито опублікував відеозвернення у Facebook, де заявив що є членом ІДИЛ.

У Брюсселі невідомий застрелив трьох футбольних фанатів

У Брюсселі невідомий застрелив трьох футбольних фанатів

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі сталась стрілянина за участі поліцейського. Через інцидент загинув чоловік. Попередньо встановлено, що патрульні поліцейські намагалась зупинити елітне авто після того, як зафіксували порушення ПДР.

Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Конфлікт переріс в бійку, під час якої поліцейський вистрелив в спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер на місці.

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Брюссель Теракт
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