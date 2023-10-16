У Брюсселі невідомий застрелив трьох футбольних фанатів

Невідомий влаштував стрілянину по футбольних фанатах неподалік від стадіону імені короля Бодуена у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з поссиланням на місцеве видання Het Laatste.

За даними ЗМІ, стрілянина сталася близько 19:15 за місцевим часом. Згідно з джерелами, одну людину було застрелено в під'їзді будинку, ще двоє були застрелені в таксі. Всі загиблі були громадянами Швеції.

На місці події працюють всі а варійні служби.

За словами очевидців трагедії, зловмисник під час стрільби кричав "Аллах акбар". Він їхав на скутері та стріляв із автомата Калашникова.

Окрім цього зловмисник нібито опублікував відеозвернення у Facebook, де заявив що є членом ІДИЛ.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі сталась стрілянина за участі поліцейського. Через інцидент загинув чоловік. Попередньо встановлено, що патрульні поліцейські намагалась зупинити елітне авто після того, як зафіксували порушення ПДР.

Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Конфлікт переріс в бійку, під час якої поліцейський вистрелив в спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер на місці.

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