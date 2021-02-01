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В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров метро, есть пострадавшие

Автор: РБК-Украина

В столице Бельгии Брюсселе в коммуне Моленбек мужчина вооруженный ножом напал на пассажиров метро. В результате нападения получили ранения несколько человек.

Об этом сообщает HLN.

Инцидент произошел на станции "Западный вокзал". Нападавший был нейтрализован полицией.

В полиции считают, что нападение не имеет "террористического или криминального" характера.

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Напомним, в начале января в Польше украинец напал с ножом на другого гражданина Украины, а позже попытался напасть на полицейских, которые прибыли на вызов.

Кроме того, в середине декабря 2020 года во французском городе Антони возле Парижа мужчина серьезно ранил ножом трех человек.

Добавим, что в начале декабря в центре Гааги на улице Grote Marktstraat, которая является одной из самых оживленных торговых улиц, неизвестный мужчина с ножом напал на двух человек. Он нанес им тяжелые ранения.

Ранее сообщалось, что в конце октября в Ницце (Франция) мужчина арабской внешности напал на людей вблизи католической церкви. В результате нападения два человека погибли, еще один человек получил ранения.

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