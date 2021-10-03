Брюссель продолжит требование предъявлять COVID-билеты до лета 2022 года

Правительство Брюсселя одобрило проект постановления о продлении использования Covid Safe Ticket. В частности, они могут использоваться до 30 июня следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bruzz .

Далее проект постановления перейдет в Брюссельский парламент, и его утверждение там позволит использовать COVID-билеты в различных секторах с 15 октября.

Текст проекта будет доступен на сайте Брюссельского парламента со следующей недели.

В связи с низким уровнем вакцинации в Брюссельском регионе правительство Брюсселя хочет использовать COVID-билетов в ряде секторов теперь, когда большинство мер по борьбе с коронавирусом отменены.

Они будут применяться в гостиничном бизнесе и общественном питании, танцевальных залах и клубах, спортивных клубах, фитнес-центрах, на ярмарках, в секторе культуры, отдыха и праздников, в учреждениях интернатного типа для уязвимых лиц, а также на мероприятиях на 50 и более человек, проводимых внутри помещений, или на мероприятиях на 200 человек, проводимых на открытом воздухе.

Отметим, что COVID-билеты безопасности содержат информацию о вакцинации, приобретенный иммунитет или о результатах тестов на COVID-19.