У Брянську загинув провідний конструктор російських РЕБів, - джерела

За інформацією від джерел, у ніч з 17 на 18 квітня у Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора Євгена Ритікова. Він був керівником конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу - ключового розробника та інноватора в секторі створення новітніх засобів РЕБ та РЕР для окупаційної армії РФ.

Відомо, що автомобіль Ритікова вибухнув, коли він разом з колегою сів у нього. Вірогідно, іншою особою, яка також загинула внаслідок вибуху, був заступник керівника конструкторського бюро або ж його помічник.

Джерела у Силах оборони зазначають, що Ритіков був відповідальним зокрема за модернізацію російського комплексу РЕБ "Красуха".



Додамо, що РЕБ "Красуха", яку модернізував Ритіков, - одна з найсучасніших станцій радіоелектронної боротьби росіян. Вона призначена для протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотної авіації.