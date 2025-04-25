У Брянську загинув провідний конструктор російських РЕБів, - джерела
У російському Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора. Він займався модернізацією засобів радіоелектронної боротьби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони.
За інформацією від джерел, у ніч з 17 на 18 квітня у Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора Євгена Ритікова. Він був керівником конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу - ключового розробника та інноватора в секторі створення новітніх засобів РЕБ та РЕР для окупаційної армії РФ.
Відомо, що автомобіль Ритікова вибухнув, коли він разом з колегою сів у нього. Вірогідно, іншою особою, яка також загинула внаслідок вибуху, був заступник керівника конструкторського бюро або ж його помічник.
Джерела у Силах оборони зазначають, що Ритіков був відповідальним зокрема за модернізацію російського комплексу РЕБ "Красуха".
Додамо, що РЕБ "Красуха", яку модернізував Ритіков, - одна з найсучасніших станцій радіоелектронної боротьби росіян. Вона призначена для протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотної авіації.
Загибель генерала РФ у Підмосков'ї
У п'ятницю, 25 квітня, російські ЗМІ повідомили, що у Балашисі під Москвою вибухнуло авто російського генерала. Загинув 59-річний Ярослав Москалик - високопоставлений генерал з Генштабу РФ.
Російські силовики офіційно підтвердили загибель Москалика у Підмосков'ї і відкрили кримінальну справу. Слідчий комітет РФ заявив, що класифікував вибух авто як вбивство.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.