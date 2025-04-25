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У Брянську загинув провідний конструктор російських РЕБів, - джерела

Брянськ, П'ятниця 25 квітня 2025 13:07
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У Брянську загинув провідний конструктор російських РЕБів, - джерела Фото: у Брянську самоліквідувався провідний конструктор (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

У російському Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора. Він займався модернізацією засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони.

За інформацією від джерел, у ніч з 17 на 18 квітня у Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора Євгена Ритікова. Він був керівником конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу - ключового розробника та інноватора в секторі створення новітніх засобів РЕБ та РЕР для окупаційної армії РФ.

Відомо, що автомобіль Ритікова вибухнув, коли він разом з колегою сів у нього. Вірогідно, іншою особою, яка також загинула внаслідок вибуху, був заступник керівника конструкторського бюро або ж його помічник.

Джерела у Силах оборони зазначають, що Ритіков був відповідальним зокрема за модернізацію російського комплексу РЕБ "Красуха".

Додамо, що РЕБ "Красуха", яку модернізував Ритіков, - одна з найсучасніших станцій радіоелектронної боротьби росіян. Вона призначена для протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотної авіації.

Загибель генерала РФ у Підмосков'ї

У п'ятницю, 25 квітня, російські ЗМІ повідомили, що у Балашисі під Москвою вибухнуло авто російського генерала. Загинув 59-річний Ярослав Москалик - високопоставлений генерал з Генштабу РФ.

Російські силовики офіційно підтвердили загибель Москалика у Підмосков'ї і відкрили кримінальну справу. Слідчий комітет РФ заявив, що класифікував вибух авто як вбивство.

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