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У Брянській області поблизу кордону з Україною росіяни планують здійснити теракти, - ЦНС

Фото: Росіяни (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Брянській області поблизу кордону з Україною російська влада планує проведення терактів проти власного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що це має відбутись в районі від села Нові Юрковичі до села Біла Березка.

Фото: Нові Юрковичі та Біла Березка (google.com/maps)

"Наразі триває інформаційна підготовка до операції. місцеві попереджають, що останні два дні російська влада попереджає їх про можливе проникнення диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ з метою диверсій проти цивільного населення", - повідомляє ЦНС.

Також для імітації протидії в район прибуває підсилення для контрдиверсійних заходів.

Ситуація у Брянській області РФ

Брянська область є прикордонною областю Росії, яка межує одразу з двома областями України - із Сумською та Чернігівською. Російська сторона часто тут влаштовує провокації на кордоні з Україною.

Наприкінці травня в Брянській області РФ за версією росіян нібито сталася низка "тривожних подій". Там дрон "атакував" автомобіль Міноборони РФ, а так звана "українська ДРГ" нібито намагалася зробити прорив.

А нещодавно окупанти перекинули новий загін росіян до Брянської області, для проведення диверсій на території України.

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