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В Броварах зафиксировали подозрение на коронавирус

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 21:51
В Броварах зафиксировали подозрение на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Положительный результат на коронавирус показал экспресс-тест

В Броварах зафиксировали подозрение на коронавирус у фельдшера. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в Facebook.

По его словам, проведенный экспресс-тест показал положительный результат на вирус.

"Сегодня зарегистрировано подозрение на коронавирусную инфекцию у женщины 1996 г.н., которая работает фельдшером. Проведенный экспресс-тест показал положительный результат", - написал он.

По словам Сапожки, у женщины отобрали образцы биологического материала и отправили их в вирусологическую лабораторию для проведения ПЦР-исследование, на основании которого и будет установлен окончательный диагноз.

Сейчас состояние женщины стабильное и не требует стационарного лечения, она находится на самоизоляции дома под наблюдением врачей, где также уже проведена дезинфекция. Начато эпидрасследование для установки контактных лиц.

Напомним, в Броварах Киевской области является первая оправилась от коронавируса. Ранее госпитализирована 21-летняя девушка получила второй отрицательный тест на COVID-19. Она проходила лечение в местной многопрофильной клинической больнице.

Кроме того, ранее сообщалось о трех случаях коронавируса в Броварах.

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