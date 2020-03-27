В Броварах зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

По состоянию на 27 марта в Броварах три случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.

Мэр города отметил, что зафиксирован еще один подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

"По состоянию на 27 марта 11:00 имеем 3 официально подтвержденных случая инфицирования COVID-19. Все лица находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении ББКЛ", - написал он.

Напомним, в Киеве возросло число зараженных коронавирусом Covid-19 до 55. За день заболели четыре женщины и четверо мужчин.

Также мэр столицы отметил, что киевская власть будет принимать решение об усилении карантина в столице, в частности о закрытии Киева на въезд и выезд, исходя из ситуации с коронавирусом. Кличко отметил, что не все граждане выполняют правила и люди, у которых есть симтомы коронавируса, скрывают инфорамацию.

Также в Киеве создадут информационную базу больных коронавирусом COVID-19 и кто с ними контактировал.