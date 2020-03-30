ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Броварах выздоровела первая пациентка с коронавирусом

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 18:41
В Броварах выздоровела первая пациентка с коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Повторные тест 21-летней девушки показал отрицательный результат

В Броварах Киевской области есть первая выздоровевшая от коронавируса, еще один зараженный идет на поправку. Об этом в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

По его словам, ранее госпитализированная 21-летняя девушка получила второй отрицательный тест на COVID-19. Она проходила лечение в местной многопрофильной клинической больнице.

"Второй тест также оказался отрицательным. Можем говорить о первом случае выздоровления от COVID-19 в Броварах", - отметил Сапожко.

Он также добавил, что по состоянию на сегодня в Броварах один случай инфицирования коронавирусом у мужчины, который был в Египте. Мэр уточнил, что он тоже идет на поправку.

В Броварах выздоровела первая пациентка с коронавирусом

Напомним, ранее сообщалось о трех случаях коронавируса в Броварах.

Сегодня стало известно, что в Мариуполе Донецкой области зафиксировали еще четыре случая инфицирования коронавирусом. Всего в регионе 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 5 - в Мариуполе, 1 - в Бахмуте. Все заболевшие были знакомы с первым мужчиной с коронавирусом, который вернулся из Египта.

Еврокомиссия запустит сайт по противодействию фейкам про коронавирус Орбан получил расширенные полномочия на время ЧП в Венгрии
Новости Украины БроварызаражениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь