У Броварах голова РДА влаштував п'яну ДТП з постраждалими: всі деталі

Як повідомили РБК-Україна джерела у правоохоронних органах - мова про голову Броварської РВА Майбоженко Володимира. Під час перевірки на стан алкогольного сп'яніння драгер показав, що водій був не тверезим. Прилад показав 2.31 проміле.

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Що відомо від поліції

За даними правоохоронців, в ДТП постраждали чотири особи, серед яких дитина.

"Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих - дитина", - сказано у повідомленні поліції.

Під час перевірки Майбоженко драгером на вміст алкоголю у водія прилад показав 2,31 проміле.

Його було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Деталі аварії

Близько 19:40 у місцевих соцмережах почала з'являтись інформація щодо того, що неподалік зупинки "Завод Порошинка" у Броварах" водій не впорався з керуванням, виїхав на пішоходу зону та клумбу.

Пізніше очевидці повідомили, що чоловік на автомобілі Volvo в'їхав у натовп людей на пішоходному переході.

На фото та відео з місця подій можна побачити, що винуватцем ДТП знаходиться в неадекватному стані. За словами очевидців, деякі люди хотіли вчинити самосуд над ним через ДТП.

Реакція влади

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі заявив, що Майбоженко буде звільнений з посади після ДТП, внаслідок якої постраждали люди.

"Подібна поведінка посадовця неприпустима! Я звертаюся до правоохоронців - в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події. Наполягаю на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі", - написав Кравченко.

Пізніше міський голова Броварів Ігор Сапожко також записав своє звернення щодо ДТП.

Що відомо про Майбоженко

Майбоженко народився 23 квітня 1965 року у місті Київ. У 1998 році закінчив відділення політології філософського факультету Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка.

10 листопада 2015 року обраний першим заступником голови Київської обласної ради VІІ скликання

28 листопада 2022 був призначений головою Броварської районної державної адміністрації.