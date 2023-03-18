У Броварах чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ, його затримали

"У торговельному центрі Броварів раніше засуджений молодик увірвався до жіночого туалету. В одній із кабінок напав на жінку, погрожував ножем, намагався вчинити сексуальне насильство", - йдеться в повідомленні.

Проте довести ганебний намір до кінця нападник не зміг. Він злякався жінку, яка зайшла у вбиральню слідом і спробував втекти.

Працівники та відвідувачі ТРЦ зупинили зловмисника та викликали поліцію. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За замах на зґвалтування нападнику загрожує до п'яти років позбавлення волі.