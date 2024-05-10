У Броварах чоловік кидався на поліцейських і погрожував зброєю: відео затримання

В правоохоронних органах уточнили, що інцидент у Броварах стався ще позавчора ввечері, 8 травня.

Зазначається, що він вчиняв хуліганство у закладі.

"Коли поліцейські прибули на виклик, він продовжив вчиняти хуліганські дії, став кидатись на поліцейських, в решті дістав зброю та погрожував правоохоронцям. Поліцейські затримали чоловіка та вилучили зброю", - розповіли в Нацполіції.

Фігурантом виявився раніше судимий 50-річний місцевий житель. Слідчі оголосили затриманому підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 296, ч. 1 та 2 ст. 345 ККУ.

"Йому оголошені підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання", - розповіли в поліції.

В правоохоронних органах додали, що найближчим часом суд обере фігуранту запобіжний захід.

Крім того, в Нацполіції оприлюднили відео затримання зловмисника у Броварах ввечері 8 травня.

Інші випадки нападів на поліцейських

Нагадаємо, нещодавно, 19 квітня, у Вінницькій області стався резонансний випадок нападу на представників правоохоронних органів, що призвів до загибелі 20-річного патрульного. Нападники втекли з місця подій, але вже 21 квітня були затримані в Одеській області. З'ясувалося, що фігурантами виявилися військовослужбовці: батько та син, які перед тим покинули самовільно військову частину та викрали табельний пістолет.

Також повідомлялося, що наприкінці січня під час комендантської години у Рівненській області водій іномарки побив працівника поліції. За скоєне чоловікові загрожує до 5 років за ґратами.