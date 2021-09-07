Бронированный Mercedes-Benz S 680 Guard нового поколения оценили в 540 тысяч долларов

Мировая премьера нового бронированного Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC состоялась на Мюнхенском автосалоне. Автомобиль уже доступен для заказа и обойдется более чем в полмиллиона долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.
Немецкий автопроизводитель выпускает бронированные автомобили с 1928 года. Новый S 680 Guard 4MATIC впитал в себя весь опыт компании по выпуску бронированных машин. Седан получил интегрированную систему защиты (iSS), которая включает несущий защитный силовой каркас и алюминиевую внешнюю обшивку.
Кроме того, автомобиль оснащен многослойными стеклами, обеспечивающими уровень безопасности VR10. Это означает, что бронированный S-Class может выдерживать попадания бронебойных пуль из штурмовой винтовки. Внутренние поверхности стекла покрыты поликарбонатом для защиты от осколков.
Под капотом установлен 6,0-литровый V12 с двойным турбонаддувом мощностью 612 л.с. и 830 Нм крутящего момента. Цены на Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC в Европе начинаются с отметки в 540 000 долларов.
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