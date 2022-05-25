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Даже бронежилетов нет. У РФ проблемы с обеспечением "свежих" сил

Фото: у РФ проблемы с обеспечением "свежих" сил (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты очень удивлены, что весь мир поддерживает Украину оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новые телефонные разговоры захватчиков, перехваченных СБУ.

"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против России" - говорит один оккупант другому.

Понятно, что помощь Украине резко контрастирует с "подкреплением" захватчиков, потому что, судя по разговорам, им везут "молодых долбней", у которых даже бронежилетов нет.

"Пиз*ец, говорит, братан, пиз*ец. Молодняк, говорит, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них*я. Пошли в магазин пиво покупать..." - плачется рашист, передавая товарищу разговор со своим коллегой.

Как сообщалось, российские военные, которые дислоцируются на Изюмском направлении, имеют скудное материальное обеспечение. Жители сел района удивлены внешнему виду оккупантов, которые ходят даже в женских лосинах.

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