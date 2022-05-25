Даже бронежилетов нет. У РФ проблемы с обеспечением "свежих" сил

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новые телефонные разговоры захватчиков, перехваченных СБУ.

"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против России" - говорит один оккупант другому.

Понятно, что помощь Украине резко контрастирует с "подкреплением" захватчиков, потому что, судя по разговорам, им везут "молодых долбней", у которых даже бронежилетов нет.

"Пиз*ец, говорит, братан, пиз*ец. Молодняк, говорит, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них*я. Пошли в магазин пиво покупать..." - плачется рашист, передавая товарищу разговор со своим коллегой.