Машин нет, но вы держитесь: Ford вместо внедорожников Bronco отправляет заказчикам гамаки

Внедорожник Ford Bronco формально встал на конвейер в июне, но до сих пор производство толком не началось. Соответственно, и клиенты, ранее забронировавшие машины их до сих пор не получили. Задержки с поставками вызваны глобальным дефицитом полупроводников, но покупателям от этого не легче, и они начинают выражать недовольство.

Чтобы скрасить заказчикам ожидание, компания Ford пошла на нестандартный шаг, начав рассылать владельцам брони... гамаки. Конечно, не простые - гамаки снабжены чехлом, украшенным символикой Bronco, и выпущены ограниченным тиражом.

Гамак, который рассылают держателям брони Ford Bronco (Фото: tflcar.com)

Вместе с гамаком компания рассылает послание, в котром призывает покупателей "держаться" (Hang In There на английском) в ожидании машин и просит не отменять бронь.

Гамаки действительно выглядят неплохо, чем не преминули воспользоваться некоторые держатели брони. Они выставили свои подарки на eBay. Сейчас на маркетплейсе можно найти несколько десятков "гамаков Bronco", а цены варьируются весьма широко - от 50 до 200 долларов.