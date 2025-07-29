Бродить і бʼє по печінці. Фруктоза гірша за глюкозу: дієтолог розвіяла міф

Чи корисна фруктоза?

Фруктоза - не така вже й корисна. Навпаки, гірша за глюкозу, - стверджує лікарка.

Вона пояснює, що фруктоза, потрапляючи в організм, перетворюється не на енергію, а на жир, який може накопичуватися в печінці. Це загрожує розвитком жирової інфільтрації печінки - небезпечного стану, який часто не має симптомів, але поступово руйнує орган.

До того ж головний мозок не може "користуватися" фруктозою, як глюкозою. Через гематоенцефалічний бар’єр фруктоза не проходить, а от глюкоза- так. В результаті мозок не отримує потрібного джерела енергії, і відчуття ситості може бути оманливим.

Глюкоза - це простий цукор, моносахарид, який є основним джерелом енергії для організму. Він міститься в багатьох продуктах, таких як фрукти, мед, та утворюється в результаті розщеплення складних вуглеводів. Глюкоза також відома як виноградний цукор або декстроза.

Фруктоза, або фруктовий цукор - це простий цукор (моносахарид), що міститься в багатьох фруктах, меді та деяких овочах. Вона є одним із найсолодших видів цукру і широко використовується як підсолоджувач у харчовій промисловості.

Бродіння фруктози в кишківнику

Ще один важливий момент - бродіння фруктози в кишківнику. Вона здатна синтезувати до 40 г етанолу на добу, що еквівалентно 140 г горілки. Саме тому діти, які споживають багато солодких фруктів, можуть скаржитися на здуття живота, втому або навіть зміну поведінки.

Особливо обережними варто бути з фруктами, які містять багато фруктози - це виноград, банани, хурма, яблука. Натомість ягоди містять менше фруктози і є безпечнішими в помірній кількості, наприклад, жменя лохини чи малини не зашкодить.

Чим загрожує вживання фруктів кілограмами?

Вживання фруктів "кілограми за раз" може призвести не лише до проблем з травленням, а й до фруктозної залежності, наголошує Анохіна.

Людина звикає до ефекту солодощів і починає їх вживати надмірно, що ще більше погіршує ситуацію.

Якщо говорити про фрукти, то треба їсти слід стільки, скільки комфортно сприймає ваш кишківник. Якщо з’являється здуття, дискомфорт чи метеоризм — це сигнал зупинитися.