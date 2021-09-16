Британцы показали экстремальный гибридный вездеход с кузовом из ткани и запасом хода 7000 км

Компания Fering основана инженером Беном Скоттом-Геддесом, который ранее работал с McLaren и Ferrari. Заявлено, что новый внедорожник Fering Pioneer сможет проехать до 7000 км на одной заправке. Такой запас хода становится возможным благодаря гибридной трансмиссии, в состав которой входит пара электродвигателей и небольшой трехцилиндровый биодизельный двигатель объемом 0,8 литра от Smart.

Топливо находится в нескольких баках, расположенных между лонжеронами рамы. На дизельный мотор возложена функция генератора для подзарядки батарей. Иными словами, силовая установка машины сделана по типу последовательного гибрида. По желанию заказчика на машину могут установить двигатель, работающий на спирте, или бензине.

Интересно, что на машине установлены тяговые аккумуляторы небольшой емкости, обеспечивающие запас хода в 70-80 км. Pioneer создавался для эксплуатации в условиях экстремально высоких и низких температур, потому получил не литий-ионные, а литий-титанатные аккумуляторы (LTO), которые лучше приспособлены для работы в критических погодных условиях.

Два электродвигателя Pioneer развивают суммарный крутящий момент в 600 Нм. Вездеход весит всего 1500 кг. Такой низкий вес достигается благодаря алюминиевой раме с композитными элементами и необычному корпусу.

В Fering решили сделать кузов из прочной синтетической ткани. По мнению автопроизводителя, ткань если и порвется на бездорожье, то ее дешевле заменить или починить, чем стальной элемент кузова.

Мосты с редукторами обеспечивают дорожный просвет 800 миллиметров. Вездеход способен преодолевать брод глубиной до 1,4 метра. Внедорожник "обут" в грузовые шины размерностью 22,5 дюйма. Установка таких колес, по мнению автопроизводителя, должна гарантировать команде внедорожника возможность найти запасное колесо даже в самых отдаленных районах земного шара.

Серийное производство Fering Pioneer должно начаться в первой половине 2022 года. Цена на машину не должна превысить 150 000 фунтов стерлингов.