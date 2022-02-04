"Британского Билла Гейтса" будут судить за сделку с HP

Одного из самых известных британских технологических предпринимателей - Майка Линча, которого еще называют "Биллом Гейтсом Британии" могут экстрадировать в США. Это связано со сделкой с компанией Hewlett-Packard.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

С чего все началось?

В 2011 году Линч продал свою компанию Autonomy HP за 11,7 млрд долларов, что сделало его одним из самых богатых и известных основателей технологических компаний в Британии. В то же время предложение за его фирму было на тот момент на 64% выше рыночной стоимости.

В день объявления о сделке, цена акций HP упала на 20%, когда бумаги Autonomy выросли более чем на 70%.

Уже через год HP заявила о списании стоимости компании на 8,8 млрд долларов якобы из-за бухгалтерских нарушений, которые привели к переплате за компанию Линча. Американская корпорация обвинила предпринимателя в том, что он завысил доходы Autonomy на 700 млн долларов после чего подала против него иск на 5 млрд долларов.

Что же тогда с судом?

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель одобрил экстрадицию Линча в США. Накануне этого британский суд вынес решение в пользу НР. В целом американская компания выиграла большинство обвинений, однако сумма убытков будет значительно ниже за 5 млрд долларов.

Еще в мае 2019 года в тюрьму на пять лет попал и финансовый директор Autonomy Сушован Хусейн, которого обвинили в мошенничестве.

"Доктор Линч и господин Хусейн обманули и умышленно ввели в заблуждение рынок и компанию Hewlett-Packard", - заявил представитель HP.

Адвокаты Линча планируют обжаловать решение суда. Этот процесс может продолжаться еще в течение года.

По мнению экспертов, "британскому Биллу Гейтсу" грозит 20-летний тюремный срок.