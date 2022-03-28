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Британское правительство потребовало от госсектора разорвать энергоконтракты с Россией

Фото: Британия отказывается от российского газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство Великобритании поручило органам госсектора пересмотреть все контракты с российскими фирмами и рассмотреть возможность смены поставщиков энергоресурсов. Великобритания вместе со своими союзниками стремится подорвать российскую экономику санкциями в ответ на ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Государственные деньги не должны финансировать военную машину Путина. Мы просим больницы, советы и другие организации в государственном секторе срочно рассмотреть все способы разорвать свои коммерческие связи с Россией", - говорится в заявлении министра британского кабинета Стива Барклая.

Правительство Великобритании ищет альтернативных поставщиков энергии для замены российского газа, который составляет менее 4% поставок.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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