"Британский" и "южноафриканский" штаммы COVID выявили еще в 18 странах, - ВОЗ

Мутированные штаммы коронавируса из Великобритании и ЮАР выявили еще в 18 странах мира. Всего эти мутации вируса обнаружены уже в 121 стране.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ отмечают, что "британский" штамм COVID за неделю подтвердили еще в 10 странах. В общей сложности данную мутацию вируса выявили уже в 80 странах, расположенных во всех шести регионах ВОЗ.

"Южноафриканская" мутация коронавируса уже обнаружена в 41 стране, что на 8 больше, чем неделей ранее. Такой штамм выявлен в четырех регионах ВОЗ.

Также отмечается, что за неделю еще в двух странах зафиксировали разновидность COVID, которая была ранее выявлена в Бразилии. Такой штамм вируса присутствует уже в 10 странах.

Ранее РБК-Украина писало, что первый случай заражения новым штаммом коронавируса из ЮАР выявили в Испании.

Также сообщалось, что в Евросоюзе рекомендовали ужесточить правила въезда в страны блока из-за риска распространения мутировавших штаммов COVID.

Отметим, что в ВОЗ сообщали, что новые мутаций коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.