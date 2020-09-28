Британский следователь помог центру "Бабий Яр" установить самую юную жертву расстрелов

Бывший следователь Скотланд-Ярда, который расследовал военные преступления, доктор Мартин Дин, помогает Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр" найти новые доказательства и подробности того, как погибли жертвы Холокоста в урочище в сентябре 1941 года. В частности, обнаружено точное место расстрелов еврейского населения Киева, а также маршруты, по которым евреи двигались в сторону Бабьего Яра.

Об этом говорится в статье британского издания Daily Mail "Нацистская долина смерти: как благодаря следователю Скотланд-Ярда восстанавливается скрытая правда о массовой резне в Бабьем Яру".

"Спустя почти 80 лет расследование предоставят тысячам семей недостающие подробности того, как погибли их родственники. Уже подтверждены личности около 18 000 евреев, убитых за эти два сентябрьских дня. Из них судьба 907 ранее была неизвестна", - говорится в публикации.

При помощи британского расследователя удалось обнаружить много нового биографического материала: происхождение жертв; где они жили и работали; как они изо всех сил пытались выжить после того, как нацисты ворвались в Киев. Также команда установила сведения о самой молодой жертве Бабьего Яра - о двухнедельном новорожденном.

"Мы никогда не узнаем, был ли ребенок убит таким же образом (выстрелом в затылок - ред.), потому что, чтобы сэкономить боеприпасы, солдаты иногда забивали маленьких детей до смерти или оставляли их, чтобы они были раздавлены тяжестью упавших тел. Что мы действительно знаем, благодаря тщательному расследованию с участием бывшего эксперта Скотланд-Ярда по военным преступлениям, так это то, что этот новорожденный невиновный был самой молодой жертвой резни в Бабьем Яру", - говорится в статье.

Мартин Дин и команда Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" также смогла отобразить, как изменился ландшафт урочища через день после массового убийства евреев. В то же время британский эксперт напоминает, что после Второй мировой войны советские власти пытались сокрыть память о трагедии Бабьего Яра, предпочитая говорить исключительно о подвигах Красной армии.

"В течение многих лет был скандал из-за отсутствия памятника (жертвам расстрелов на территории урочища - ред.). Потом, когда Советский Союз установил его, они поставили его не в том месте, и даже не упомянули евреев. Просто сказали, что это преступление против Советского Союза. Они не хотели, чтобы у евреев был особый статус жертвы", - отмечает Дин.

В то же время, как указывает Daily Mail, ни один из установленных в урочище памятников ныне не отражает всей сути трагедии Холокоста, произошедшего в Киеве в сентябре 1941 года.

"Хотя некоторые памятники были установлены в Бабьем Яру с опозданием после обретения Украиной независимости, ни один из них не отражает масштабов резни или ее исторического значения - и ни один из них не является достаточно значительным, чтобы почтить память жертв", - сообщает издание.

При этом авторы статьи выразили мнение, что команда Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" прольет свет на зверства нацистского геноцида и придаст им должную известность.

Напомним, ранее "Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр" и израильский национальный мемориал катастрофы и героизма Яд Вашем подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее обмен архивной информацией о жертвах расстрелов в Бабьем Яру.

Ранее посол Израиля в Украине Джоэл Лион заявил, что государство Израиль также поддерживает начинания международных доноров по строительству мемориала Холокоста на территории Бабьего Яра в Киеве.