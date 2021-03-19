"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Киеве и еще трех областных центрах

"Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, сегодня пришли данные Института эпидемиологии, он (новый штамм - ред.) обнаружен в городе Киеве, Днепре, Львове и Харькове", - заявил министр.

Степанов напомнил, что этот штамм коронавируса втрое заразнее других, поэтому Украину ждет "напряженная ситуация" по заболеваемости COVID-19.

Напомним, Прикарпатье стало первым регионом Украины, где подтвердили "британский" штамм коронавируса. Новый штамм там нашли после резкого ухудшения ситуации с коронавируса в области.

Как предупреждал Степанов, "британский" штамм коронавируса опаснее других, поскольку поражает не только легкие инфицированного.

Добавим, "британский" штамм коронавируса подтвердили уже в 118 странах мира.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 19 марта гости студии - Арсен Аваков, Максим Степанов, Виталий Кличко, Андрей Садовой и другие - обсуждают новый локдаун в Киеве и других городах Украины. Кроме того, говорят о возможных последствиях заявления Байдена о Путине. Также в эфире покажут эксклюзивный репортаж из операционной, где проводится трансплантация донорских органов.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" киевляне рассказали, планируют ли вакцинироваться от коронавируса.



Также известные врачи Виктор Петров и Алиса Грищенкова рассказали об обострении ситуации с количеством заболевших COVID-19 в западных областях Украины.



Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов откровенно рассказал об обострении ситуации на Донбассе и про расследование в отношении причастных к подписанию Харьковских соглашений.



А перед этим глава Государственной налоговой службы украины Алексей Любченко шокировал заявлением о масштабах теневой экономики Украины.