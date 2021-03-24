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"Британский" штамм коронавируса нашли уже в 125 странах мира

Автор: Роман Тверденко

В 125 странах мира обнаружили британский штамм коронавируса. Среди них и Украина.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За последнюю неделю этот штамм зафиксировали в еще семи странах. В то же время, так называемый штамм из Южной Африки нашли уже в 75 странах, из которых 11 - за прошлую неделю, бразильский - в 41 стране.

В ВОЗ отметили продолжение тенденции к росту прироста новых случаев коронавируса уже четвертую неделю подряд. За последние семь дней нашли 3,3 миллиона новых случаев заражения COVID-19.

Ранее сообщалось, что в финском городе Турку обнаружили возможный новый штамм коронавируса. Он по характеристикам напоминает южноафриканскую мутацию вируса.

Напомним, в Украине города и области начали вводить усиленные карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. Всплеск связан с распространением мутации коронавируса.

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