Фото: принц Чарльз (flickr.com COP PARIS)

Принц Чарльз находился на самоизоляции в Шотландии

Британский принц Чарльз выздоровел от коронавируса и уже вышел из самоизоляции. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что 71-летний принц Чарльз провел семь дней на карантине в особняке в Шотландии после того, как у него был положительный тест и проявлялись легкие симптомы. После консультации с врачом он вышел из самоизоляции.

Также сообщается, что у его супруги герцогини Корнуольской тест не выявил коронавирус, однако она пробудет в изоляции до конца недели.

Напомним, о болезни принца Чарльза стало известно 25 марта.

Позже стало известно о заражении премьер-министра Британии Бориса Джонсона. По его словам, у него появились симптомы, а когда он прошел тест, то получил позитивный результат на COVID-19. Также сообщалось, что он продолжал работать с правительством через видеоконференцию

В то же время Джонсону назначили замену на случай заражения коронавирусом. Британский министр иностранных дел Доминик Рааб будет "уцелевшим преемником" ("designated survivor") на случай, если Джонсон и его помощники не смогут исполнять обязанности.