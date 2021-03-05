UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Британским" штаммом COVID болеют люди в возрасте 20-40 лет, - Рубан

Автор: Андрей Василюк

"Британским" штаммом коронавируса болеют люди в возрасте 20-40 лет. Именно поэтому акцент относительно соблюдения карантинных норм нужно делать в заведениях, где работает и отдыхает молодежь.

Об этом сказал в эфире "Громадского радио" начальник главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

По его оценке, рост в Украине количества больных коронавирусом является прогнозируемым, и если бы не посленовогодний локдаун, то такая ситуация наблюдалась бы в конце января.

При этом Рубан считает, что дополнительных ограничительных мер в Киеве пока не нужно вводить.

"Ежедневно составляют около 20-30 админпротоколов (относительно нарушения противоэпидемиологических норм), но это не те огромные цифры, которые были вначале эпидемии, когда мы составляли по 50-100. Из-за циркуляции новых штаммов возбудителей, акцент по соблюдению карантинных норм нужно делать именно в заведениях, где работает и отдыхает молодежь", - сказал он.

Напомним, 5 марта Минздрав Украины сообщил о 10 155 новых случаях коронавируса. Больше всего заразившихся за прошедшие сутки - в Киеве и Винницкой области. За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 384 917 человек; выздоровели от COVID 1 191 022 человека; умерли 26 763 пациентов.

Добавим, в Украине продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. За все время сделали 12 481 прививки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Львов разворачивает два временных госпиталя для COVID-больных
На Прикарпатье спецкомиссия проверит все COVID-больницы
Канада одобрила использование COVID-вакцины от Johnson&Johnson
Прогноз погоды