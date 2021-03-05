"Британским" штаммом COVID болеют люди в возрасте 20-40 лет, - Рубан

"Британским" штаммом коронавируса болеют люди в возрасте 20-40 лет. Именно поэтому акцент относительно соблюдения карантинных норм нужно делать в заведениях, где работает и отдыхает молодежь.

Об этом сказал в эфире " Громадского радио " начальник главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

По его оценке, рост в Украине количества больных коронавирусом является прогнозируемым, и если бы не посленовогодний локдаун, то такая ситуация наблюдалась бы в конце января.

При этом Рубан считает, что дополнительных ограничительных мер в Киеве пока не нужно вводить.

"Ежедневно составляют около 20-30 админпротоколов (относительно нарушения противоэпидемиологических норм), но это не те огромные цифры, которые были вначале эпидемии, когда мы составляли по 50-100. Из-за циркуляции новых штаммов возбудителей, акцент по соблюдению карантинных норм нужно делать именно в заведениях, где работает и отдыхает молодежь", - сказал он.