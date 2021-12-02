Британские юристы вовлекли ЕБРР в разбирательства по поводу блокирования средств "евробондов"

ЕБРР, как один из инвесторов в еврооблигации для выплат в секторе ВИЭ Украины, будет разбираться с причинами блокирования на счетах ГП "Гарантированный покупатель" 3 млрд грн, которое госпредприятие не выплатило компании "ДТЭК".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письма юрфирмы Seladore Legal на ЕБРР, где напоминается, что ЕБРР был основным инвестором в еврооблигации.

"ЕБРР был основным подписчиком этой облигации, и перед ним и другими инвесторами были взяты обязательства, обеспечивающие использование поступлений от облигации для погашения причитающихся долгов (в секторе ВИЭ, - ред.). Однако, несмотря на это, теперь выясняется, что "ГарПок", "Укрэнерго" и другие организации действовали сообща, чтобы помешать осуществлению платежей нашему клиенту", - говорится в письме.

Юристы, представляя интересы ДТЭК, обратились к ЕБРР с просьбой предоставить всю информацию и документы, чтобы обеспечить правовую защиту своего клиента от действий "Гарпока", "Укрэнерго" и других лиц, которые незаконно вступили в сговор против компании, чтобы лишить ее права на получение оплаты.

Кроме того, сообщается, что в своем отчете совета директоров от 25 ноября 2021 года ЕБРР ясно дал понять, что он заключил рамочное соглашение с "Укрэнерго", и что цель облигаций для "Укрэнерго" заключалась в том, чтобы "позволить компании направить поступления [от облигаций] на погашение задолженности по платежам, накопленные в течение 2020 и 2021 годов для производителей возобновляемой энергии".

"И это должно было быть сделано на пропорциональной основе. Таким образом, чтобы все соответствующие производители, включая нашего клиента, получали платежи", - подчеркивается в письме.

Юристы отмечают, что подписка ЕБРР как "якорного инвестора" на сумму 75 млн долларов, несомненно, сильно повлияла на то, чтобы другие инвестировали в облигации "Укрэнерго". При этом платежи были остановлены исключительно в адрес компании "ДТЭК".

"Решения были приняты совместно с другими государственными органами и являлись актом вопиющей дискриминации, преднамеренно нацеленной на нашего клиента в скрытых политических целях, не связанных с задолженностью перед нашим клиентом", - говорится в письме юристов.

Они также указывают, что на бывшего директора "Гарпока" Константина Петриковца украинское правительство оказало давление, чтобы оно не производило выплаты именно компании "ДТЭК", и что впоследствии он был уволен со своей должности.