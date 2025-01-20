Британські лікарі зробили революційний прорив у видаленні пухлин: що відомо

Медики у Британії вперше видалили пухлину головного мозку через очну ямку пацієнта. Унікальна операція дала шанс хворим, для яких рак раніше вважався неоперабельним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Відомо, що багато пухлин у цій частині мозку раніше вважалися неоперабельними або вимагали складної операції, яка включала видалення значної частини черепа і переміщення мозку, що може призвести до ускладнень, таких як судоми.
Нагадаємо, що в окремому матеріалі РБК-Україна розповіло, про ключові тенденції, які визначать майбутнє технологій у 2025 році.
Водночас варто зауважити, що в Україні вже почали використовувати штучний інтелект у медицині.
Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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