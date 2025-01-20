Британські лікарі зробили революційний прорив у видаленні пухлин: що відомо

Нагадаємо, що в окремому матеріалі РБК-Україна розповіло, про ключові тенденції, які визначать майбутнє технологій у 2025 році.

Водночас варто зауважити, що в Україні вже почали використовувати штучний інтелект у медицині.

Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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