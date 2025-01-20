Британські лікарі зробили революційний прорив у видаленні пухлин: що відомо

Медики у Британії вперше видалили пухлину головного мозку через очну ямку пацієнта. Унікальна операція дала шанс хворим, для яких рак раніше вважався неоперабельним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Рувімбо Кавія стала першою людиною у Британії, якій видалили пухлину мозку з кавернозного синусу - простору під мозком і за очима - за допомогою новаторського нового типу хірургічного втручання.

Відомо, що багато пухлин у цій частині мозку раніше вважалися неоперабельними або вимагали складної операції, яка включала видалення значної частини черепа і переміщення мозку, що може призвести до ускладнень, таких як судоми.

Однак хірурги з Лідської навчальної лікарні NHS першими у Великій Британії застосували ендоскопічний транс-орбітальний підхід під час операції, яка зайняла всього три години.

Відомо, що після проведення даної операції пацієнтка почала ходити того ж дня.

Як пройшла операція для пацієнтки

Першу менінгіому в жінки діагностували ще у 2023 році, після того, як вона почала страждати від сильних головних болів, а в жовтні того ж року у нього виявили другу менінгіому.

"Це був перший раз, коли мені робили операцію. У мене не було іншого виходу, як погодитися, тому що біль був занадто сильним... все, що мені було потрібно, це щоб її видалили", - розповіла Кавія.

Медики в Лідсі проконсультувалися з експертами в Іспанії, які сказали, що вона буде хорошим кандидатом на цю нову операцію. Після чого в лютому 2024 року була проведена операція.

Жінка розповіла, що вже за кілька днів була вдома, і окрім "справді крихітного" шраму та двоїння в очах протягом кількох місяців, у неї не було жодних побічних ефектів.

Як проходила підготовка до операції

Фахівці в лікарні відпрацьовували операцію кілька разів, спочатку використовуючи 3D-моделі голови Кавії, а потім тренувались у лабораторії з трупами.

Нейрохірург Асім Шейх розповів, що завдяки даній операції медики навіть не торкаються мозку пацієнта, що робить втручання безпечнішим.

"Таким чином, ми навіть не торкаємося мозку. Це важкодоступна ділянка, а це дозволяє отримати прямий доступ без будь-якого компромісу щодо тиску на мозок", - пояснив він.

Його колега щелепно-лицевий хірург Джітен Пармар розробив методику, в якій невелика частина зовнішньої стінки очної ямки була вирізана, щоб забезпечити більший доступ.