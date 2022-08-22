Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: что изменилось

Украинские войска продолжают контрнаступление на южных рубежах. В то время как россияне пытаются продвинуться на востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.
Так, согласно данным британской разведки, контрнаступление ВСУ проходит на трех направлениях - в районе Херсона (со стороны Николаевской области и вдоль правого берега Днепра) и на Изюмском направлении.
Также Вооруженные силы Украины сверхточно поражают стратегические цели врага. В частности, речь идет о базах и складах с боеприпасами.
Российские оккупационные войска в свою очередь не оставляют попыток прорвать украинскую оборону на Донбассе. Враг пытается продвинуться в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
Напомним, по данным британской разведки, Россия все больше использует жителей захваченных территорий Луганской и Донецкой областей для войны в Украине. Однако они считаются неблагонадежными.
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