UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: что изменилось

Фото: украинские войска продолжают контрнаступление на южных рубежах (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска продолжают контрнаступление на южных рубежах. В то время как россияне пытаются продвинуться на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.

Так, согласно данным британской разведки, контрнаступление ВСУ проходит на трех направлениях - в районе Херсона (со стороны Николаевской области и вдоль правого берега Днепра) и на Изюмском направлении.

Также Вооруженные силы Украины сверхточно поражают стратегические цели врага. В частности, речь идет о базах и складах с боеприпасами.

Российские оккупационные войска в свою очередь не оставляют попыток прорвать украинскую оборону на Донбассе. Враг пытается продвинуться в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Напомним, по данным британской разведки, Россия все больше использует жителей захваченных территорий Луганской и Донецкой областей для войны в Украине. Однако они считаются неблагонадежными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВеликобритания