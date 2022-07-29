Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине: что изменилось

Согласно данным британской разведки, российские войска ведут наступательные действия на четырех позициях в районе Луганской, Донецкой и Харьковской областей. Частичные успехи оккупанты имеют на Славянском направлении.

Кроме того, армия России продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Украины. Под обстрелами находятся практически все прифронтовые города, включая Харьков и Николаев.

Украинская армия в свою очередь сосредоточила атакующие силы на южном фронте, где пытается сломить оборону противника на Херсонском направлении. Также попытки штурма ВСУ продолжают в районе Изюма.