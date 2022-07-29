Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине: что изменилось

Россияне продолжают наступление, а также обстрел населенных пунктов на востоке Украины. В то время как украинские защитники проводят контратаки на юге страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании в Twitter.
Согласно данным британской разведки, российские войска ведут наступательные действия на четырех позициях в районе Луганской, Донецкой и Харьковской областей. Частичные успехи оккупанты имеют на Славянском направлении.
Кроме того, армия России продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Украины. Под обстрелами находятся практически все прифронтовые города, включая Харьков и Николаев.
Украинская армия в свою очередь сосредоточила атакующие силы на южном фронте, где пытается сломить оборону противника на Херсонском направлении. Также попытки штурма ВСУ продолжают в районе Изюма.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ поразили пять вражеских целей в Херсонской области. В частности, нашим бойцам удалось уничтожить важный для врага железнодорожный узел в Брилевке.
Тем временем украинские военные продолжают продвигаться в Херсонской области. За две недели ВСУ вернуть под контроль три села.
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