Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине: что изменилось

Россияне продолжают наступление, а также обстрел населенных пунктов на востоке Украины. В то время как украинские защитники проводят контратаки на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании в Twitter.