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Британская разведка назвала важную цель России для продвижения через Донецкую область

Фото: Британская разведка назвала важную цель России для продвижения через Донецкую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российская артиллерия продолжает наносить удары по Славянскому району Донецкой области из окрестностей Изюма на севере и около Лисичанска на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве предположили, что российские войска добились еще нескольких небольших территориальных успехов в районе Попасной.

"Обстрелы из Изюма продолжаются вдоль оси главной дороги E40. Контроль над трассой Е40, которая соединяет Донецк с Харьковом, вероятно, будет важным объектом для России в ее попытках продвинуться через Донецкую область", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия стягивает для наступления в Украине технику 1950-х годов.

Кроме того, по данным британской разведки, российские силы готовятся к началу новых наступательных операций в Донецкой области. Непосредственной тактической целью России будет Северск.

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ВеликобританияДонецкая областьВойна России против Украины